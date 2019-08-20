تركيز البنوك على الدخل من الرسوم يتطلب الارتقاء بخدمة العملاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:عبير أبو شمالة

قال محمد جعفر، المدير الأول في شركة الاستشارات المالية «ألفاريز آند مارسال» في الشرق الأوسط، إن القطاع المصرفي في الإمارات مرشح لمستوى أداء مستقر في الأشهر المقبلة مع تركيز البنوك على الدخل من الرسوم، وما يتطلبه ذلك من ارتقاء بخدمات العملاء.

وأكد في حوار مع ”الخليج 365” أن تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الجديد رقم 9 والذي بدأ تطبيقه في بداية 2018 محدود على القطاع المصرفي قائلاً إنه لم يكن هناك أي تغييرات جوهرية حتى الآن في معدلات المخصصات.

وتوقع نمو مقبول في مستويات الائتمان للقطاع المصرفي في الفترة المقبلة. وقال إن على البنوك وبالنظر للامتثال الصحيح والمخاطر وضوابط العملاء، يجب على البنوك محاولة استقطاب حصة أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب إمكاناتها الواعدة، حيث تمثل حصة رئيسية من الاقتصاد. وفي ما يلي نص الحوار:

* ما هي توقعاتك للقطاع المصرفي الإماراتي في عام 2019 والعام المقبل؟

- في البداية، نتوقع استمرار تحركات السوق بالوتيرة الحالية نفسها، وخاصة ضمن المؤشرات التالية:

• ستواصل البنوك تركيزها على الدخل من الرسوم، وخاصة الناتجة عن المعاملات المصرفية المختلفة. وبطبيعة الحال، فإن التركيز على تحسين وتعزيز الخدمات في أقسام المعاملات المصرفية، سيزيد من الدخل من الرسوم، كما سيسهم في تلبية الطلب المتزايد من العملاء على مختلف الخدمات والمعاملات. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تعزز من قدرة البنوك على تخفيف المخاطر وفهم ومراقبة معاملات العميل بشكل فعال.

• ستستمر المحاولات في تحقيق اندماجات بين البنوك لتعظيم ربحية الكيانات المندمجة في ظل المنافسة الشديدة بين البنوك في القطاع المصرفي، وزيادة تكاليف العمليات التشغيلية وخاصة تكاليف الامتثال.

• ومن المتوقع أيضاً أن تواصل البنوك جهودها الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي في محاولة لاستقطاب مزيد من العملاء وتقديم خدمات سريعة وأكثر فعالية. وستطمح البنوك إلى التحول الرقمي في جميع أقسام أعمالها المختلفة بما يتماشى مع استراتيجياتهم وخططهم المستقبلية، وبالرغم من ذلك فإننا نتوقع أن يكون لدى جميع البنوك استراتيجية رقمية واضحة وجاهزة للتنفيذ من أجل تحقيق الأهداف المرجوة

* ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع؟

- تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع المصرفي في قدرة البنوك على الاحتفاظ بالعملاء نظراً للمنافسة القوية ووجود العديد من المصارف الجديدة في السوق.

* ما مدى تأثير المعيار اﻟدوﻟﻲ للتقارير المالية رﻗم 9، خاصة في المرحلة الثانية؟

- لم نرَ أي تغييرات جوهرية حتى الآن في معدلات المخصصات. كنت أتوقع خلال العام الماضي أن نشهد تأثيراً على الأقل لمرة واحدة في المخصصات، إلا أنه لم يحدث ذلك.

* ما هي توقعاتكم لعمليات الاندماج في القطاع المصرفي؟

- تبحث البنوك عن عمليات الدمج الممكنة لتحقيق قوة اقتصادية أكبر وتخفيض التكاليف. ونتوقع في ألفاريز آند مارسال، أن تستمر المحاولات لإنجاح عمليات اندماج جديدة في المستقبل القريب، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من كفاءة القطاع المصرفي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة.

* ما هي متطلبات تعزيز التحول الرقمي في البنوك؟

- أصبحت البنوك أكثر دراية فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتواصل تكثيف جهودها في هذا المجال. ومن الضروري أن تستمر هذه الجهود مع التركيز على استقطاب المواهب المناسبة والحفاظ عليها لتساهم في دفع عجلة التحول الرقمي إلى الأمام.

• ولا بد للبنوك أن تعي أن التحول الرقمي ينجز على مراحل ولا يتم خلال فترة وجيزة، حيث إنه من الضروري تشكيل مسار واضح وجدول زمني مدروس وأساليب مبتكرة يتم من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة.

* هل تتوقع زيادة في الائتمان وخصوصاً للقطاع الخاص هذا العام؟

- نعتقد أن الزيادة ستكون مقبولة، وستوفر لنا البيانات الإجابات على توقعاتنا.

* كيف ترى التغيرات في القطاع المصرفي للأفراد؟

- تعتبر الخدمات التي تقدمها البنوك للأفراد مختلفة، عما تقدمه البنوك الاعتيادية حيث يتوجب على العملاء الدخول إلى الفرع لإكمال المعاملات والطلبات. بينما، ومن خلال التحول الرقمي، توفر الخدمات المصرفية للأفراد تطبيقات سهلة يمكن استخدامها في أي وقت وأي مكان، والتي تهدف إلى الوصول إلى العملاء بسرعة وكفاءة وسهولة. هذا التغيير مدفوع باحتياجات الجيل الجديد من العملاء، والتي تتمثل بتوفير قنوات تواصل حديثة ومنتجات مبتكرة، حيث يرغب العملاء الشعور بالسيطرة على علاقتهم وتعاملاتهم مع البنوك.

* ما هي توقعاتك حول القروض المتعثرة والمخصصات؟

- تغيرت منهجية حساب القروض المتعثرة ومخصصاتها مؤخراً، الأمر الذي زاد من الالتزام والشفافية في القطاع. وبالتالي ستؤدي معدلات صافي القروض المتعثرة دور القروض المتعثرة التي لم يتم تحديد مخصصات لها. ومن الطبيعي أن تكون هذه النسبة أقل من النسبة السابقة التي تضمنت القروض المتعثرة المقدمة والفوائد المعلقة بشكل خاص، إلا أننا بحاجة إلى فهم النطاق الطبيعي لهذا المقياس الجديد. ومن المفترض أن تشرح البنوك بشكل واضح السياسة العامة للمخصصات عند الإفصاح عن نتائجها المالية.

* هل تعتقد أن البنوك يجب أن تركز بشكل أكبر على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة ولماذا؟

- تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 60٪ تقريبًا من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي من المتوقع أن يرتفع إلى 70٪ تقريبًا بحلول عام 2021. وبالرغم من هذه الحصة الكبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، لا تزال البنوك مترددة في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بها. نعتقد أنه وبالنظر للامتثال الصحيح والمخاطر وضوابط العملاء، يجب على البنوك محاولة استقطاب حصة أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب إمكاناتها الواعدة.

* كيف ترون مخاوف القطاع من تأثير تباطؤ النمو في قطاعي العقارات والبناء؟

- من الواضح أن السوق يمر في مرحلة تباطؤ نسبية، خاصة فيما يتعلق بالإقراض القائم على تمويل البناء. ومع ذلك، تشير البيانات إلى أن المشتريات التي يدفعها العملاء لا تزال قابلة للتمويل.

المصارف الإسلامية انتزعت حصّة سوقية 20%

لدى سؤاله عن توقعات أداء البنوك الإسلامية على المدى المتوسط والطويل مقارنة بالبنوك التقليدية، قال جعفر إن البنوك الإسلامية أصبحت الآن تنافس البنوك التقليدية من حيث سرعة المعاملات وتوفير أساليب الراحة للعملاء، وبالتالي ستشهد نمواً أكبر في اكتسابها للعملاء واحتفاظها بهم. وقد لوحظ هذا في سوق الإمارات، حيث انتقلت البنوك الإسلامية من امتلاكها لحصة سوقية ضئيلة إلى أكثر من 20 في المئة في الفترة الحالية.