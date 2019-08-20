«اتصالات» تُجري أول مكالمة «الجيل الخامس» من برج خليفة

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استكمالاً لنجاحات «اتصالات» المتتالية على صعيد نشر شبكة الجيل الخامس، وبعد تمكّنها من إجراء مكالمات فيديو حية عبر شبكة الجيل الخامس 5G من مواقع مختلفة من دولة الإمارات، فقد أعلنت «اتصالات» اليوم عن تغطية «برج خليفة» - البرج الأعلى في العالم - بشبكة 5G، والمتاحة للاستخدام من خلال أنواع مختلفة من الهواتف الذكية المتوافقة تقنياً مع هذه الشبكة المتطورة.

تأتي أهمية هذا الإنجاز، ليؤكد جاهزية شبكة الجيل الخامس من «اتصالات» لتزويد العملاء بالخدمات التي توفرها 5G من خلال الأجهزة الداعمة المتوافرة في دولة الإمارات والاستمتاع بتجربة عملاء متميزة، حيث تبلغ سرعة الجيل الخامس ما يقارب 20 ضعفاً مقارنة بسرعة الجيل الرابع، وتوفر وقت استجابة أسرع تبلغ 1 ملي ثانية، وسرعة تحميل قياسية تصل إلى 1 جيجابت في الثانية.

وقد بدأت «اتصالات» العمل على نشر أكثر من 1000 محطة تغطية تدعم هذه الشبكة خلال العام الحالي، بما يتيح للعملاء فرصة التمتع بتجارب استثنائية عبر هذه التقنية المتطورة، مثل؛ مشاهدة مقاطع فيديو عالية الوضوح والدقة، وتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي AR / VR بالإضافة إلى الألعاب السحابية التفاعلية عبر الإنترنت، علاوةً على تمكينها لإمكانات وحلول أخرى مثل التشغيل الآلي، والمركبات ذاتية القيادة، والروبوتات المتقدمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا القابلة للارتداء وغيرها الكثير.

وتواصل «اتصالات» الاستثمار في تحديث الشبكات المختلفة من بينها؛ شبكات الهاتف المتحرك، وشبكة الألياف الضوئية، وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية مثل شبكة الجيل الخامس 5G، تجسيداً لحرصها على تطوير وتحديث بنيتها التحتية والشبكية وبشكل دائم ومستمر.

وقام المذيع إسماعيل أحمد في قمة برج خليفة بالاتصال المرئي على مانع في المقر الرئيسي لاتصالات بأبوظبي، كأول اتصال مرئي بسرعة الجيل الخامس، محققاً نجاحاً كبيراً.

يذكر أن «اتصالات» قد بدأت في العام 2014 مرحلة الاختبارات التجريبية لشبكة الجيل الخامس والتي كانت الأولى من نوعها في المنطقة وذلك أثناء مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة، وبعد مرور نحو 4 سنوات من العمل والتجارب المتواصلة، أعلنت في 14 مايو 2018 عن إطلاق أول شبكة جيل خامس على نطاق تجاري، لتكون بذلك «اتصالات» أول مشغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ينجح في إطلاق هذه الشبكة. وقد بدأت «اتصالات» بتقديم خدمات شبكة الجيل الخامس للعديد من الشركاء في دولة الإمارات، لتمكينهم من التمتع بالإمكانيات الهائلة لهذه الشبكة. وفي 10 يوليو من العام 2018 أصبح معرض إكسبو 2020 دبي، أول مؤسسة كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات. كما أن «اتصالات» هي الشركة الأولى في قطاع الاتصالات على مستوى المنطقة في إتاحة الهواتف المتحركة الداعمة لتقنية الجيل الخامس للعملاء، كما كانت الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في توفير شبكة الجيل الخامس داخل مطار دولي، متمثّلاً في مبنى مطار أبوظبي الدولي الجديد.