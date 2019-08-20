120 مشاركة جديدة في جوائز سيتريد من 20 دولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت سيتريد عن القائمة النهائية لجوائز سيتريد البحرية 2019، حيث سيتم الكشف عن الفائزين بهذه الجوائز في 22 سبتمبر المقبل في مدينة جميرا، دبي. وستتاح للمشاركين في هذه الجوائز، التي تقوم بالتحكيم فيها لجنة من الخبراء والقادة والرؤساء التنفيذيين، الفرصة لعرض قصص نجاحهم من خلال برنامج التكريم الأبرز في المجال الملاحي والنقل البحري، أمام جمهور دولي من الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا.

وقال كريس مورلي، مدير الفعاليات لدى «سيتريد ماريتايم»: «كانت نوعية وحجم المشاركة في جوائز هذا العام متميزة، ومن الرائع أن تكون لدى العديد من المؤسسات أمثلة ناجحة لعرضها أمام لجنة التحكيم.

ومع وجود أكثر من 120 مشاركة جديدة من 20 دولة، حرصت لجنة التحكيم على التدقيق أكثر على المشاركين خلال عملية تقييم النماذج التي تم تقديمها ضمن معايير كل فئة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر لفريقنا على التزامهم وشغفهم الدائمين بتسليط الضوء على الإنجازات الإقليمية في هذا القطاع البارز.