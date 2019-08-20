قنصل الصين: دبي مدينة الطموح والابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكد القنصل الصيني العام في دبي لي شيوي هانج، أن دبي مدينة الطموح والابتكار، حيث تشتمل رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الرعاية الصحية عالمية المستوى، والاقتصاد العرفي والتنافسي، ونظام التعليم من الدرجة الأولى، كما تشمل بيئة مستدامة ومجتمعاً متماسكاً.

وأضاف القنصل الصيني، أن دبي دائماً مدينة رائدة في الابتكار على مستوى العالم، من خلال تبني تقنيات جديدة عالية المستوى كتقنية الجيل الخامس (5G)، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبلوك تشين، والمركبات ذاتية القيادة، والهايبرلوب، والتاكسي الطائر.