سوق دبي المالي ومعهد حوكمة يرسخان ممارسات الحوكمة للشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عزز سوق دبي المالي شراكته الناجحة مع «معهد حوكمة» التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي بهدف تحسين ممارسات حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان سوق دبي المالي ومعهد حوكمة وقعا في عام 2017 اتفاقية للتعاون من أجل تطوير ممارسات الحوكمة والاستدامة في قطاع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص إمارة دبي.

وقام معهد حوكمة منذ ذلك الحين بتدريب أكثر من 100 أمين سر مجلس إدارة من الشركات المدرجة بالسوق. كما بادر إلى تقديم عروض موجزة بهدف إطلاع وتعريف مجالس إدارة ما يزيد على 65% من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي على ممارسات حوكمة الشركات ودور مجالس الإدارة في الحوكمة والاستدامة في الشركات.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: إن ممارسات الحوكمة والاستدامة مرتكز أساسي لرؤيتنا، إذ نتبنى أفضل الممارسات لضمان ترسيخ تلك المبادئ في الشركات المدرجة لدينا وسوق دبي المالي. وقد أثبت تعاوننا مع معهد حوكمة نجاحه من حيث تحسين ممارسات الحوكمة عند الشركات المدرجة في سوق دبي المالي.

وقال د.أحمد حسن بن الشيخ، رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة: بالتعاون مع سوق دبي المالي، قطعنا خطوات كبيرة من حيث النهوض بمعايير حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحتى الآن قام المعهد بتدريب أكثر من 1800 مدير وما يزيد على 200 أمين سر في مختلف الشركات، ونتطلع إلى استمرار التعاون بيننا لتعزيز إجراء إصلاحات في قطاع الشركات بالمنطقة.