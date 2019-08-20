شكرا لقرائتكم خبر عن دبي ثاني أغلى وجهة عطلات في آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
احتلت دبي المرتبة الثانية كأغلى وجهات العطلات في آسيا، وفقاً للتقرير الذي أعده موقع The Richest.com، وهي الوجهات التي أكد الموقع أنها تستحق المبالغ التي ينفقها الزائر فيها، بفضل تنوع خياراتها وجودة مرافقها وفخامتها، حيث تصدرت شانجهاي الترتيب، وبكين في المركز الثالث وأوساكا رابعاً وسيؤول خامساً.
وأكد التقرير أن دبي هي الوجهة الأكثر رواجاً لقضاء العطلات الفاخرة. وأضاف التقرير أن دبي تمتلك العديد من الخيارات السياحية والمعالم البارزة التي تستحق الزيارة.
وأكدت مجلة CEOWORLD أن فندق «برج العرب» في دبي أفخم فندق يصلح لإقامة الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية في 2019، واختارت المجلة الفندق، لما يقدمه من رفاهية وتسهيلات وخدمات غير قابلة للمنافسة، إضافة إلى موقعه المميز على جزيرة منفردة في الخليج العربي.
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