ويلبور روس: سياسات «الاحتياطي» تدعم الدولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس، أمس الاثنين، إن إدارة ترامب ليست راضية عن الكيفية التي تدعم بها السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الدولار ليظل قوياً.

ورداً على سؤال من شبكة «فوكس بيزنس» عما إذا كان الدولار القوي يؤثر سلباً في الاقتصاد، قال روس «نحن منزعجون للغاية بشأن ارتفاع الدولار بسبب السياسة النقدية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي»، وتضغط إدارة ترامب على المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.

كما انضم روس، أمس الاثنين، إلى المسؤولين في الإدارة الأمريكية الذين يقللون من المخاوف بشأن حدوث ركود وشيك بعد انقلاب عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل مؤقت الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 12 عاماً.

وقال في المقابلة «في نهاية المطاف سيحدث ركود لكن هذا الانقلاب لا يُعول عليه، مثلما يعتقد الناس».

(رويترز)