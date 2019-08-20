الأسواق تسعى لتفادي الارتطام بموجة التباطؤ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:مجد عبدالله

يزداد المشهد هذه الأيام، في الأسواق العالمية غموضاَ وتعقيداً، وباتت أشبه بمركب وسط بحرٍ هائجٍ مملوء بالأمواج ما يلبث أن يتخلص من موجة ويلتقط أنفاسه، حتى يضطر للهروب من شبح الاصطدام بأخرى أو يستعد ويتهيأ لما هو أخطر، حيث تنذر جميع البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي بأن تباطؤاً اقتصادياً يلوح بالأفق وما على الأسواق إلا الاستعداد له.

وتعكس أسعار السندات والعملات والسلع خليطاً من المشاعر والكثير من الحسابات، فأصبح من الصعب على أحد التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً. هذه الصورة الضبابية تزرع الريبة والشك في نفوس المستثمرين وتدفع كثيراً منهم إلى الترقب والحذر من مخاطر مستقبلية، والتي غالباً ما يتم تجاهلها حتى وقت متأخر جداً، ومع ذلك، فإن المزاج السائد في الأسواق اليوم، كما كانت الحال خلال معظم العقد الماضي، ليس الرضا عن النفس، بل القلق الذي يتضاعف يوماً بعد يوم.

ومن بين الأمور التي تثير الشكوك وتنذر بما هو أخطر، وفقاً لمجلة «ذي إيكونوميست» هو ارتفاع شهية المستثمرين نحو اللجوء أكثر للملاذات الآمنة ألا وهي السندات الحكومية. ففي ألمانيا، أظهرت بيانات الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد هناك في الربع الثاني، فضلاً عن أن أسعار الفائدة سلبية بداية من الودائع القصيرة المدى إلى السندات التي تمتد إلى 30 سنة.

وتُشير المجلة إلى أن المستثمرين الذين يشترون ويحتفظون بالسندات حتى تاريخ الاستحقاق سيمنون بخسارة نقدية مؤكدة. وفي سويسرا تمتد عوائد السندات السلبية إلى سندات مدتها 50 عاماً. حتى في إيطاليا المثقلة بالديون والمعرضة للأزمات، السند الممتد إلى عشر سنوات يحقق عائداً بنسبة %1.5 فقط.

في المقابل، يعتبر الأمر مختلفاً كلياً في الولايات المتحدة، حيث إن أسعار الفائدة على سندات العشر سنوات أقل من سندات الثلاثة أشهر، وهي حالة غريبة تعد نذيراً لركود محتمل، ليس ذلك فحسب، فالقلق واضح في عدة أماكن أخرى أيضاً، إذ ارتفع الدولار كملاذ آمن مقابل العديد من العملات الأخرى، والذهب عند أعلى مستوى في ست سنوات، كما أن أسعار النحاس، المؤشر على صحة القطاع الصناعي، انخفضت بشكل حاد، فضلاً عن تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل.

ويخشى كثيرون من أن هذه الإشارات المثيرة للريبة تنذر بقرب حدوث ركود عالمي، خاصة بعد أن أعلنت الصين أن الإنتاج الصناعي ينمو بأبطأ وتيرة له منذ عام 2002. إضافة إلى أن التوسع الذي دام عقداً من الزمن في الولايات المتحدة هو الأقدم على الإطلاق، لذلك وبغض النظر عما يقوله خبراء الاقتصاد، فإن الانكماش الاقتصادي قد حان. مع انخفاض أسعار الفائدة بالفعل، فإن القدرة على محاربة الركود قد استنفدت.

كما يتخوف المستثمرون من أن يتحول العالم إلى يابان آخر، باقتصاد خامل يكافح للقضاء على الانكماش، وبالتالي عرضة للتراجع. إلا أن الركود حتى الآن يبقى مجرد مخاوف، وليس حقيقياً.

الاقتصاد العالمي لا يزال ينمو، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بعام 2018، ويعتمد صموده على المستهلكين، على الأقل في أمريكا، فالوظائف وفيرة، والأجور ترتفع، والقروض سهلة، والنفط الرخيص يعني أن هناك المزيد من المال للإنفاق. وفي أسواق أوروبا المالية تتداول أسهم رئيسية مثل شركة نستله، عند سعر عال لأول مرة يفوق أسهماً صناعية مثل دايملر. وإذا لم تحدث طفرة ولم يتحول الاقتصاد العالمي بعد إلى حالة من الانهيار، فلماذا إذاً ينتاب الأسواق القلق الشديد؟ الإجابة الدقيقة هي أن الشركات والأسواق تكافح من أجل السيطرة على حالة عدم اليقين. حالة عدم اليقين، وليس التعريفات الجمركية والحرب التجارية بين أمريكا والصين، هي الأكبر ضرراً على الاقتصاد العالمي. وامتدت حدود النزاع عن الواردات فقط لبعض المعادن إلى بعض البضائع. وفتحت جبهات جديدة هذا الشهر تشمل الواردات التكنولوجية والعملات وقد يجد الرئيس الأمريكي ترامب أن الصين قد قررت الدخول في الحرب على أمل إضعاف فرصه في الحصول على فترة ولاية ثانية. والأمر الثالث الذي يجب مراقبته هو عوائد سندات الشركات في أمريكا، حيث لا تزال تكاليف التمويل قليلة نوعاً ما، ولكن الفارق أو العوائد الإضافية التي يطلبها المساهمون للاحتفاظ بالديون الأكثر مخاطرة لشركات قد بدأ في الاتساع.

وإذا تسبب القلق المتزايد في انتشار الفروق، فستجد الشركات الأكثر حنكة أن التخلص من ديونها قد أصبح أكثر كلفة. وقد يؤدي هذا إلى تقليص الرواتب وكذلك الاستثمارات من أجل سداد الفوائد. وبذلك ستختصر احتمالات الركود. وعندما ينظر الناس إلى الوراء، فسيجدون الكثير من التناقضات في تكوين أسعار الأصول اليوم. فالقلق الشديد في أسواق السندات قد يبدو وكأنه شكل من أشكال التهور: كيف يمكن للأسواق أن تضع حداً لزيادة شيوع الخوف من الانكماش، على سبيل المثال؟ إنها فكرة غريبة أن التخفيف المفاجئ لقلق اليوم قد يؤدي إلى تغيرات عنيفة في الأسعار - طفرة في عوائد السندات؛ انهيار جانبي تتراجع فيه الأسهم الثقيلة وترتفع أسعار الأسهم الموسمية. في النهاية قد يكون هناك الكثير من المغالاة لكن الآن، القلق سيد الموقف!