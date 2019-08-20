شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يحاول تعويض بعض خسائره - تحليل – 19-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC CO (GE) في نهاية تداولات الأسبوع الماضي وبداية تداولاته الصباحية لهذا اليوم في محاولة منه لتعويض بعض خسائره السابقة ، بدعم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 9.31 ، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 7.72 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه