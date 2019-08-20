- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يرتفع بحذر – تحليل – 19-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنتل INTEL CORP (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تعويض بعض خسائره السابقة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، ليستهدف مستوى الدعم 45.52 استعداداً لكسره ، مع وجود احتمالية عالية لإعادة اختبار مستوى المقاومة المحوري 48.44 بتداولاته اللحظية القادمة .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر إنتل يرتفع بحذر – تحليل – 19-08-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.