شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يرتفع بحذر – تحليل – 19-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنتل INTEL CORP (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تعويض بعض خسائره السابقة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، ليستهدف مستوى الدعم 45.52 استعداداً لكسره ، مع وجود احتمالية عالية لإعادة اختبار مستوى المقاومة المحوري 48.44 بتداولاته اللحظية القادمة .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه