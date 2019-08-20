شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يقلص من مكاسبه الصباحية – تحليل – 19-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جنرال موتورز GENERAL MOTORS CO (GM) لأعلى سعر له بجلسة اليوم الإثنين عند 37.57، ارتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه الصباحية ، وذلك بعد محاولته تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، فالسهم يعاني من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط بالمدى القصير .

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لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم بتداولاته القادمة على المستويات اللحظية ، ليحاول اعادة اختبار مستوى المقاومة 38.27 قبل معاودة انخفاضه من جديد بتأثير تلك الضغوط السلبية ، ليستهدف في حالة انخفاضه مستوى الدعم 36.12 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده