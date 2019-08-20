سيسكو يصعد بتأثير تماسك دعمه الحالي – تحليل – 19-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سيسكو CISCO SYSTEMS INC (CSCO) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 49.09 ، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 40.05 إلى 58.22) ، ليحاول بهذا الارتفاع تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 49.09 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 44.45 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها، مع وجود احتمالية عالية لإعادة اختبار مستوى المقاومة 49.21 خلال تداولاته القادمة على المستويات اللحظية .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده
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