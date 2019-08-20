سيمانتيك يعزز من مكاسبه – تحليل – 19-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، لينجح باختراق مستوى المقاومة 23.50، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 23.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 24.85 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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