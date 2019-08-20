- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتذبذب ضمن النطاق السلبي– تحليل - 19-8-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
عاد سعر البلاتين للتذبذب فوق مستوى 840.00 ليؤجل بذلك الهجوم السلبي وليضطر لتقديم تداولات جانبية جديدة باستقراره عند 846.00, لكن الثبات المتكرر دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 867.00 يزيد من فرص استئنافه للهجوم السلبي والذي يستهدف بشكل أولي مستوى الدعم المتمركز عند 790.00.
نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر بكسر مستوى 790.00 وتقديمه لإغلاق سلبي دونه, فإن ذلك سيعزز الاستمرارية السلبية لنتوقع استهدافه لمستويات سلبية جديدة بدأ من 748.00 و 680.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 860.00 و 790.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يتذبذب ضمن النطاق السلبي– تحليل - 19-8-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.