شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتذبذب ضمن النطاق السلبي– تحليل - 19-8-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

عاد سعر البلاتين للتذبذب فوق مستوى 840.00 ليؤجل بذلك الهجوم السلبي وليضطر لتقديم تداولات جانبية جديدة باستقراره عند 846.00, لكن الثبات المتكرر دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 867.00 يزيد من فرص استئنافه للهجوم السلبي والذي يستهدف بشكل أولي مستوى الدعم المتمركز عند 790.00.

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر بكسر مستوى 790.00 وتقديمه لإغلاق سلبي دونه, فإن ذلك سيعزز الاستمرارية السلبية لنتوقع استهدافه لمستويات سلبية جديدة بدأ من 748.00 و 680.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 860.00 و 790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط