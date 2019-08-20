شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يصمد دون الحاجز- تحليل - 19-8-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر الزوج بتداولاته التصحيحية الأخيرة من الحاجز المستقر عند 130.00 ليزيد ذلك من فرص تجديده للمحاولات السلبية, نجاح السيناريو الهابط يتطلب الثبات المتكرر دون الحاجز الحالي بالإضافة إلى تجميع عزم سلبي جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول أولا نحو 128.10 ومن ثم ليحاول الضغط على الدعم المستقر عند 126.50.

أما محاولة اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية سيزيد من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية صاعدة ليستهدف بذلك مستوى 131.70 وصولا للمقاومة المحورية الممتدة نحو 133.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.00 و 128.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز