شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم بي إم دبليو يصطدم بالدعم-تحليل - 19-8-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر السهم هجومه السلبي بملامسته لدعم القناة الهابطة والمتمثلة بمستوى 58.00 ليشكل ذلك حاجز قوي أمام استئناف الهجوم السلبي, نلاحظ بدء تشكيل السعر حاليا لارتداد تصحيحي صاعد ليعزز ذلك تذبذبه ضمن محاور القناة الهابطة مع توفر فرصه للاندفاع قريبا لاستهداف مستويات إيجابية جديدة قد تبدأ من 62.00 و 64.50 على التوالي.

خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع يدعم تخلص السعر من الضغوط السلبية ليزيد ذلك من فرص تجميعه لعزم إيجابي جديد وليبدأ بتحقيق الأهداف التصحيحية المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 58.40 و 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم