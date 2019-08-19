شكرا لقرائتكم ارتفاع الفائض التجاري الياباني مع أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طوكيو - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 19 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 18:18

سجل الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة ارتفاعاً بأكثر من 15 في المئة في تموز (يوليو)، بحسب ما أظهرت بيانات اليوم (الإثنين)، فيما يستعد العملاقان الاقتصاديان لاستئناف مفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر.



ووفق أرقام وزارة المال اليابانية، بلغ الفائض مع واشنطن 579.5 بليون ين (5. في المئة بليون دولار) الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 15.6 في المئة على أساس سنوي، للشهر الخامس على التوالي.

وارتفعت واردات اليابان من الولايات المتحدة 3.5 في المئة، في مقدمتها الطائرات والنفط الخام، لكن صادراتها سجلت ارتفاعا نسبته 8.4 في المئة تتقدمها معدات صناعة الشرائح ومعدات البناء.

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والعلاقة بين دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني وثيقة، لكن الرئيس الأميركي طالما قال إن طوكيو لديها أفضلية في التجارة الثنائية ودعا إلى علاقات "أكثر عدلاً".

وخلال زيارة إلى اليابان في أيار (مايو)، قال ترامب إنه يتوقع الإعلان عن "بعض الأمور" بشأن المفاوضات التجارية في آب (أغسطس)، لكن لم يتم تحديد أي موعد نهائي. ومن المتوقع أن يلتقي كبيرا المفاوضين التجاريين وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي وممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر في واشنطن يومي الأربعاء والخميس.

وأظهرت البيانات أن اليابان سجلت عجزاً تجارياً إجمالياً قيمته 249.6 بليون ين الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 9.8 في المئة على أساس سنوي. وبلغ العجز التجاري الياباني مع الصين للشهر الـ16 على التوالي 383.8 بليون ين. وبلغ العجز التجاري الياباني مع الاتحاد الأوروبي 67.9 بليون ين.