شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 19-8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 19-8-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات أجنبية.



إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المصرية للاتصالات، الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، بنك التعمير والإسكان، دلتا للإنشاء والتعمير، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا.

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات أجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.406 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.4 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات أجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.406 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 316 مليون ورقة مالية بقيمة 917 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.7 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.35%، والعرب على 8.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.71%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.8 مليون جنيه، 105.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 51.8 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 32.5 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 14304 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 50" عند مستوى 2134 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 17545 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 546 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1430 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.



برايمأعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن الانتهاء من عملية الفحص النافى للجهالة لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية بهدف الاستحواذ على نسبة 100% من نسبة مساهمة الأخيرة فى كل من شركتى فاروس لتداول الأوراق المالية، فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب. برايمأعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن الانتهاء من عملية الفحص النافى للجهالة لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية بهدف الاستحواذ على نسبة 100% من نسبة مساهمة الأخيرة فى كل من شركتى فاروس لتداول الأوراق المالية، فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب.

وأضافت برايم، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أنه جارى مناقشة نتائج الفحص النافى للجهالة، تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائى على عملية الاستحواذ بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، قد وافق على تقديم عرض الاستحواذ إلى شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، لشراء نسبة 100% من مساهمتها فى كل من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، شركة فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك نشاط أمناء الحفظ، بعد اتمام الفحص النافى للجهالة، وكذلك الاتفاقية النهائية للاستحواذ.

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وفوض المجلس، بحسب بيان سابق للبورصة، رئيس الشركة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وبما فيها الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.



اتفاقية قطاع الأعمالوقعت وزارة قطاع الأعمال العام، اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية، تقضى بتنظيم برنامج تدريبى لتطوير قدرات وتنمية مهارات مديرى علاقات المستثمرين فى شركات قطاع الأعمال العام المقيدة فى البورصة تمهيدًا لأى طروحات مستقبلية، حرصاً من الطرفين على تنشيط التعامل على الأوراق المالية المقيدة وزيادة درجة وجودة الإفصاح للشركات المقيدة منها، خاصة الشركات ذات الملكية العامة بما يدعم برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية. اتفاقية قطاع الأعمالوقعت وزارة قطاع الأعمال العام، اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية، تقضى بتنظيم برنامج تدريبى لتطوير قدرات وتنمية مهارات مديرى علاقات المستثمرين فى شركات قطاع الأعمال العام المقيدة فى البورصة تمهيدًا لأى طروحات مستقبلية، حرصاً من الطرفين على تنشيط التعامل على الأوراق المالية المقيدة وزيادة درجة وجودة الإفصاح للشركات المقيدة منها، خاصة الشركات ذات الملكية العامة بما يدعم برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام، أن توقيع اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية لتطوير مهارات مديرى علاقات المستثمرين يكتسب أهمية بالغة فى هذا التوقيت لرفع كفاءة العاملين فى هذا المجال بما يدعم برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية.

وأضافت الوزارة، خلال مؤتمر صحفى عقب افتتاح جلسة التداول اليوم الاثنين، أن البرنامج التدريبى من المستهدف أن يستفيد منه نحو 56 شركة تتبع القانون رقم 203 المنظم لقطاع الأعمال العام. وتبدأ المرحلة الأولى منه نهاية الشهر الجارى وتشمل نحو 15 متدربا.

وأشارت إلى أنه جارى الترتيب لعقد ورش عمل تدريبية للإدارات التنفيذية بالشركات المستهدفة لرفع مستوى معرفتهم ووعيهم بأهمية إدارات علاقات المستثمرين لما لها من أهمية بالغة فى تعزيز التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة بالشركة لتطوير وتنمية حجم أعمالها.

وذكرت الوزارة، أن رئيس مجلس الوزراء بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية تضم 11 وزيرًا بينهم وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات وضبط منظومة التعاقدات.

ومن جانبه، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن الاتفاقية تستهدف تنظيم عدة ورشات عمل لتطوير مهارات وبناء قدرات مسئولى علاقات المستثمرين، وكذلك تحسين مستويات التواصل بين ادارت الشركات والمساهمين، بما يسهم فى رفع كفاءة وجودة عمليات الإفصاح المطلوبة من الشركات المقيدة، فضلا عن تعزيز معايير الحوكمة، والإدارة الرشيدة فى شركات قطاع الاعمال العام.

وتابع فريد أن رفع كفاءة ادارة علاقات المستثمرين باتت ضرورة قصوى بالشركات المقيدة بالبورصة من أجل بناء كوادر مؤهلة قادرة على تحسين التواصل بين الشركة التى تمثلها ومختلف الأطراف ذات الصِّلة بشفافية بما يدعم جهود البورصة فى دعم منظومة الافصاح.

"الإفصاحات الجيدة الكافية والتى تواكب أفضل الممارسات العالمية تمكن وتساعد المتعاملين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بسرعة وبشكل دقيق مبنى على معلومة دقيقة ومتاحة للكافة فى نفس الوقت"، بحسب رئيس البورصة.

وتتولى إدارة البورصة توفير المادة العلمية والتعليمية والمدربين، ليضيف فريد أن ادارة البورصة تمتلك رؤية شاملة لتطوير مهارات مديرى علاقات المستثمرين، فلن يتم الاكتفاء بتدريب مديرى علاقات المستثمرين فى قطاع الأعمال العام، بل سيمتد ذلك لتدريب مسئولى الاتصال فى باقى الشركات المقيدة، بمختلف القطاعات الاقتصادية، ليؤكد رئيس البورصة أن تأهيل مديرى علاقات المستثمرين يسهم فى اتاحة ونشر الأخبار المتعلقة بالشركة للمستثمرين بما يعزز من فرص الشركات فى اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية .