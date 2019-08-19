شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم العربى: رؤية جديدة لإدارة الغرف التجارية واجتماع مرتقب للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس إبراهيم العربى الفائز بمنصب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فى أول تصريحات له عقب الانتهاء من انتخابات تشكيل هيئة مكتب الاتحاد واختيار رئيس للغرف، أنه سيعمل على صياغة رؤية جديدة لعمل الاتحاد.

وأضاف العربى لـ"الخليج 365" عقب انتهاء إجراءات الانتخاب، أنه سيسعي للوصول إلى رؤية واستراتيجية جديدة لعمل الاتحاد العام للغرف بالتنسيق مع كافة أعضاء مجلس إدارة الغرف وكافة رؤساء الغرف التجارية، ليشارك الجميع فى هذه الرؤية.

وأكد العربى، أن الاتحاد العام للغرف لن يقصى أحدا وجميع رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات سيكونوا شركاء أساسيين فى عملية وضع رؤية عمل الاتحاد العام للغرف، على أن يتم الدعوة لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد فى أقرب وقت.

وأكد العربى أن كافة المشتركين في عملية الانتخاب وعددهم 35 سيكون لهم دور حيوي فى الدورة الجديدة لاتحاد الغرف للعمل بشكل احترافى.

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