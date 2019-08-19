شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة غازتك: تم إنشاء 187 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، خطة مصر لتحويل السيارات من العمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي. وقال فرحات ،خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مصر بدأت خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي منذ التسعينات، والدولة اتخذت مؤخرا قرارات صحيحة، بإنشاء بنية أساسية قوية، لتدعيم مشروعات البترول» ، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 187 محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي، فضلا عن 72 مركز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس شركة غازتك: تم إنشاء 187 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.