شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بتعاملات الاثنين..والبحرين تواصل التراجع للجلسة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مدفوعاً بصعود القطاعات الكبرى وتحسن مستوى السيولة، فيما تراجعت بورصة البحرين للجلسة السادسة على التوالى، وسوق دبى المالى بضغوط هبوط الأسهم القيادية، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت وسط هبوط ملحوظ فى مستويات التداول.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% خاسراً 6.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2790.71 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والعقارات. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% خاسراً 6.29 نقطة ليغلق عند مستوى 2790.71 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 1.6 مليار سهم محققة ما قيمته 1.5 مليار درهم من خلال تنفيذ 1872 صفقة لـ34 سهما، ولم يرتفع أى سهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وجاء ارتفاع قيمة التداول بعد تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة "شعاع كابيتال" بقيمة إجمالية 1.397مليار درهم، وتمت الصفقة على نحو 1.470 مليار سهم بسعر 0.95 درهم للسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.83%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%، فقطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.34%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.57%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.65%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 2.03%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 10%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.15%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة الاثنين، بنسبة 0.07% خاسرا 1.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1529.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والصناعة. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة الاثنين، بنسبة 0.07% خاسرا 1.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1529.32 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.6 مليون سهم بقيمة 286 ألف دينار عبر تنفيذ 60 عملية.

وقاد التراجع ببورصة البحرين أسهم قطاع الخدمات، بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.52%، ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.

Advertisements بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.45% رابحا 38.38 نقطة ليغلق عند مستوى 8565.79 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.99% خاسرا 118.84 نقطة ليغلق عند مستوى 3859.59 نقطة. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.45% رابحا 38.38 نقطة ليغلق عند مستوى 8565.79 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.99% خاسرا 118.84 نقطة ليغلق عند مستوى 3859.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 118.6 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 107 شركة، فيما تراجعت 66 شركة.

وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.73%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.25%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.02%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.51%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%.

وجاء سهم "أميانتيت" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.32%، ثم المصافى بنسبة 4.24%، ثم عطاء بنسبة 4.04%، فيما تصدر سهم "اليمامة للحديد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.44% ثم مجموعة السريع بنسبة 2.31%، ثم المجموعة السعودية بنسبة 2.25%.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% رابحا 20.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6005.39 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحاً 33.6 نقطة ليغلق عند مستوى 6605.90 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% خاسراً 5.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4825.41 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 155.9 مليون سهم بقيمة 29.6 مليون دينار كويتى عبر 6557 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.63%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.11%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.10%، فقطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.20%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.36%، فقطاع العقار بنسبة 0.09%.

وجاء سهم "الشركة الدولية للمنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 37.50%، تلاه شركة أجوان الخليج العقارية بنسبة 16.03%، ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 14.38%، فيما تصدر سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.80% ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 14.62%، ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 10.74%.