شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات ألمانيا من النفط الروسى 24% فى النصف الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات أن روسيا ظلت أكبر مورد للنفط الخام إلى ألمانيا في النصف الأول من 2019، لكن صادراتها نزلت 24% بعدما توقفت الإمدادات عبر خط الأنابيب دروجبا بين نهاية أبريل ويونيو بسبب مشكلة تلوث.
وأظهر تقرير إحصائى شهري لمكتب التجارة الخارجية بالمكتب الاتحادى للشئون الاقتصادية ومراقبة الصادرات أن واردات النفط من روسيا شكلت 30.5% من إجمالي ما استوردته ألمانيا من الخام في الفترة من يناير إلى يونيو.
وبلغت الواردات من روسيا 12.7 مليون طن في النصف الأول من 2019، مقارنة مع 16.6 مليون طن قبل عام.
وأنفقت ألمانيا 18.2 مليار يورو (20.21 مليار دولار) على واردات الخام خلال هذه الفترة، بما يقل 7.6% مقارنة بها قبل عام.
وانخفض إجمالي حجم الواردات 6.4 % مقارنة مع مستواه قبل عام إلى 41.6 مليون طن، إذ شكلت الواردات من النرويج وبريطانيا 24.5 % وأعضاء أوبك 22.3 %.
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