شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات: انخفاض الأسعار فى السوق والطماطم تبدأ من جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن أسعار الخضراوات داخل السوق المصرى وبالأخص سوق العبور للجملة، شهدت انخفاضا بين 15- 20% بعد شهر رمضان.
وأوضح النجيب فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أسعار الطماطم بين1 – 3.5 جنيه للكيلو، وكيلو البطاطس بين 3-.5.5 جنيهات للكيلو، والبصل تراوح بين 2-3.5 جنيه للكيلو، كما تراوحت فيما استقر سعر كيلو الفاصوليا بين 30-40 جنيها، والخيار الصوب والبلدى بين من 2- 3.5 جنيه، والبامية بين 12 - 18 جنيها للكيلو.
وأضاف أن كيلو الليمون بين 4- 10 جنيها للكيلو والعنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والجوافة بين 4-8 جنيهات للكيلو والتين البرشومى بين 5-10 جنيهات للكيلو، والخوخ بين 4- 9 جنيهات للكيلو.
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