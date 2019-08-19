شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر شركة صينية للطاقة تتوقف عن شراء النفط من فنزويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "بيريوديستا" الإسبانية، إن أكبر شركة صينية للنفط قررت تعليق عمليات الشراء المباشر للنفط الخام من فنزويلا، وهذا بسبب العقوبات الأمريكية وإمكانية استئناف المفاوضات التجارية مع حكومة دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلد الذى يحكمه مادورو، موضحة أن شركة الصين الوطنية للنفط ألغت خططا لتحميل حوالى 5 ملايين برميل من النفط الفنزويلى على السفن خلال الشهر الحالى، وذلك فى أعقاب آحدث أمر تنفيذى للرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات جديدة على فنزويلا .

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وأوضحت الصحيفة، أن شركة الصين الوطنية للنفط تنضم بذلك إلى أكبر مصرف تركى، وهو بنك الزراعات التركى الذى قطع علاقاته مع البنك المركزى الفنزويلى عقب تشديد العقوبات الأمريكية على كاراكاس.

ويمثل التحرك الصينى الأخير نكسة للرئيس مادورو، الذى يعتمد على الصين وروسيا ليقوم بتسيير الأمور فى البلاد والحيلولة دون سقوطها وسط أزمة إنسانية ونقص فى الغذاء وارتفاع فى معدلات التضخم.

وبالنظر إلى الاقتصاد الفنزويلى الضعيف الذى يعتمد بشكل حصرى على النفط، فإن هذا الانخفاض فى المبيعات لأحد شركائها الرئيسيين سوف ينتج عنها هزة قوية فى الاقتصاد، ويجب ان يؤخذ فى الاعتبار أن هذه هى المرة الأولى منذ عقد من الزمن التى ترفض فيها الشركة الصينية خام فنزويلا، حيث أنها فى العام الماضى استوردت بكين ما يقرب من 340 ألف برميل يوميا .