شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 19- 8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 19-8-2019.

إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. إيقاف تداول 8 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العربية للصناعات الهندسية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المصرية للاتصالات، الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، بنك التعمير والإسكان، دلتا للإنشاء والتعمير، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا.

البورصة تخسر 2.4 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات أجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.406 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.4 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات أجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 755.406 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 316 مليون ورقة مالية بقيمة 917 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.7 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.35%، والعرب على 8.25% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.28% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.71%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.8 مليون جنيه، 105.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 51.8 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 32.5 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 14304 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 50" عند مستوى 2134 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 17545 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 546 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1430 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليغلق عند عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 5.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.11%

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- الإسماعلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 3.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.38%

- الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس بسعر إغلاق 1.608 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.99%

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.51%

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.47%





وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 13.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.18%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 8.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.48%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%

- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 7.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.39%

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 7.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.26%