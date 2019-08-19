رويترز: أرامكو تطلب من بنوك اقتراحات بشأن أدوار في الطرح المزمع

الخليج 365-متابعات

قال مصدران مطلعان لرويترز إن أرامكو السعودية طلبت رسميا من بنوك كبرى تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي المزمع.

وأضاف المصدران أن طلب الاقتراحات أُرسل إلى البنوك قبل أيام قليلة.

ولم ترد أرامكو على طلب من رويترز بالتعليق.

و قالت رويترز إن الطرح الأولي المزمع لأرامكو، الذي قد يجمع 100 مليار دولار، يمثل الركيزة الرئيسية لمساعي التحول الاقتصادي السعودي الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بدلا من الاعتماد علىالنفط.

وجرى تعليق العمل على الطرح العام الأولي في 2018 حين حولت أرامكو تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70 بالمئة في الشركة

السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.