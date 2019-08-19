عسير ومكة تستحوذان على 66% من توزيعات الأراضي المجانية في يوليو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سلم برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، 10294 أرضا مجانية خلال شهر يوليو الماضي للمواطنين الذين تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية من البرنامج.

وبحسب إحصائية «سكني» استحوذت منطقتا عسير ومكة المكرمة على 66% من إجمالي الأراضي المخصص خلال يوليو حيث بلغت حصتهما معا 6805 قطع أرض.

وتعد هذه الدفعة من أكبر الدفعات الشهرية التي تم تسليمها للمستفيدين، إذ يسهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الالكترونية، حيث يتم تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية بدءا من التقديم حتى توقيع العقد الكترونيا.

وأكد البرنامج في بيان أمس، مواصلة التسليم في جميع المخططات المدرجة على البوابة الالكترونية. وأوضح أن التسليم شمل 197 قطعة أرض للمواطنين المستحقين في منطقة الرياض، إضافة إلى 2740 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و214 مواطنا تم تسليمهم في منطقة الجوف، و964 مواطنا استلموا أراضيهم المجانية في منطقة المدينة المنورة، وفي منطقة عسير تم تسليم 4065 أرضا، بينما تسلم 1292 مواطنا أراضي مجانية في منطقة نجران، كما سلم البرنامج 509 أراضي سكنية في منطقة جازان، كذلك تسلم 13 مواطنا في منطقة الباحة أراضي مجانية، و60 مواطنا في حائل، أما منطقة القصيم فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها 121 أرضا.

وأشار البرنامج إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لما سبقها من تسليم الأراضي للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن إجراءات تسليم الأراضي المجانية مستمرة في فروع وزارة الإسكان في مختلف المحافظات بمساحات تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة.

10294 أرضا مجانية خلال يوليو

عسير 4065 أرضا

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مكة المكرمة 2740 أرضا

الرياض 197 أرضا

المدينة المنورة 964 أرضا

الجوف 214 أرضا

القصيم 121 أرضا

حائل 60 أرضا

نجران 1292 أرضا

جازان 509 أرض