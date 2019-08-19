ارتفاع إجمالي الادخار في السعودية إلى 251.8 مليارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ارتفعت قيمة الادخار الإجمالية في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي (2019) بنسبة 3% لتصل إلى 251.83 مليار ريال مقارنة مع 244.93 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2018، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء أمس.
وأوضحت الهيئة أن» معدل إجمالي الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بلغ 35.05% مقابل 35.03% في الفترة المماثلة من عام 2018. وأشارت إلى أنه بالمقارنة مع الربع الرابع 2018، سجل الادخار الإجمالي ارتفاعا بنسبة 4%، حيث بلغ حينها 241 مليار ريال.
ما هي قيمة الادخار الإجمالية؟
تمثل الدخل القومي الممكن التصرف فيه مطروحا منه الإنفاق الاستهلاكي النهائي.
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