ارتفاع إجمالي الادخار في السعودية إلى 251.8 مليارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفعت قيمة الادخار الإجمالية في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي (2019) بنسبة 3% لتصل إلى 251.83 مليار ريال مقارنة مع 244.93 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2018، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء أمس.

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وأوضحت الهيئة أن» معدل إجمالي الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بلغ 35.05% مقابل 35.03% في الفترة المماثلة من عام 2018. وأشارت إلى أنه بالمقارنة مع الربع الرابع 2018، سجل الادخار الإجمالي ارتفاعا بنسبة 4%، حيث بلغ حينها 241 مليار ريال.

ما هي قيمة الادخار الإجمالية؟

تمثل الدخل القومي الممكن التصرف فيه مطروحا منه الإنفاق الاستهلاكي النهائي.