188.5 مليونا خسائر الدوائية في الربع الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجلت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية صافي خسارة بقيمة 188.5 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ 12.3 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.

ووفق بيان النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة الصادر أمس على موقع تداول، بلغت الخسارة التشغيلية 84.4 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية 13.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، فيما إجمالي الربح 100.7 مليون ريال مقابل 155.3 مليون ريال خلال الربع المماثل بانخفاض 35%.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول 207.8 ملايين ريال، مقابل ربحية بـ 53 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت خسارة السهم خلال 1.65 ريال، مقابل ربحية بـ 0.58 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الثاني إلى انخفاض إجمالي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 55 مليون ريال، نتيجة اختلاف مزيج المنتجات المباعة، وكذلك انخفاض أسعار بعض المنتجات خلال الربع الحالي، إضافة إلى تعديل نسبة مخصص استرجاع المبيعات حسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 والذي أثر على انخفاض إجمالي الربح بمبلغ 24 مليون ريال.

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كما ارتفع مخصص خسارة هبوط قيمة الذمم المدينة بمبلغ 29 مليون ريال بحسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9، إضافة إلى ذلك، ونتيجة للوضع المالي لإحدى الشركات الزميلة الذي أثر سلبا على قدرة تلك الشركة على سداد التزاماتها، فقد تم خلال الربع الحالي تسجيل مخصص لضمانات التسهيلات البنكية المقدمة لتلك الشركة بمبلغ 109 ملايين ريال، كما جرى خلال الربع الحالي تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي برقمي 3 و16، مما أثر في النتائج خلال هذا الربع سلبا بمبلغ 12.5 مليون ريال.

إجراءات لتطبيق معايير التقرير المالي الدولي:

109ملايين ريال مخصص ضمانات تسهيلات بنكية لإحدى الشركات الزميلة.

38 مليون ريال مخصص خسارة هبوط في قيمة الذمم المدينة.

22 مليون ريال تعديل نسبة مخصص استرجاع المبيعات بحسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15.

21مليون ريال مخصص خسارة هبوط في قيمة الذمم المدينة من شركات زميلة.

12.5مليون ريال أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي رقمي 3 و16.