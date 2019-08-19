وزارة المالية تتجه لتملك حصة في زين مقابل ديونها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تتجه وزارة المالية إلى تملك حصة في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، مقابل كل أو جزء من ديونها في الشركة، حيث أعلنت زين أمس دخولها في مناقشات مع وزارة المالية بهدف تحويل كل أو جزء من الديون المستحقة للوزارة إلى أسهم في الشركة عن طريق التعهد جزئيا بالتغطية في الحقوق الأولية التي ستصدرها أو بأي شكل آخر.

Advertisements

وأوضحت شركة زين في بيان على موقع «تداول» أن إتمام الصفقة سيكون معلقا بما قد ينتج عن تلك النقاشات وخاضعا لاستيفاء جميع الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية والتنظيمية، كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة السوق المالية وجمعية الشركة العامة غير العادية.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أنه لا يمكن احتساب الأثر المالي لهذا التغير في الوقت الحالي.

ويأتي هذا الإعلان إلحاقا بما ذكر على موقع تداول بتاريخ 25 أكتوبر 2017 المتعلق بتوصيات مجلس إدارتها بتخفيض رأسمال الشركة، وزيادة رأس المال بعد ذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.