شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم على الرغم من هدوء حذر في الأسواق العالمية بعد خسائر الأسبوع الماضي في أصول المخاطرة كالأسهم والعملات.



وانخفض الدولار الكندي مع زيادة التكهنات بشأن توجه البنوك المركزية العالمية نحو خفض معدلات الفائدة لمواجهة إشارات تباطؤ النمو في اقتصاداتها.



ومن جانبه، اكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن الاقتصاد الأكبر في العالم في حالة جيدة وأن المفاوضات التجارية مع الصين تجري بشكل جيد جداً.

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ومع ذلك، ألقى "ترامب" باللوم على الاحتياطي الاتحادي مشيرا إلى أنه السبب وراء خسائر وتقلبات الأسواق وليس حربه التجارية مع الصين.



وطالب "ترامب" البنك المركزي بخفض أكبر وأسرع لمعدل الفائدة مشيرا إلى أنه في حاجة لخفض نسبته 1% على الأقل قبل نهاية العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7512، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.755 وأقل سعر عند 0.7508.