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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعمٍ من تصريحات إيجابية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بتصريحات إيجابية أطلقها الرئيس "دونالد ترامب" أمس لتهدئة الأسواق.
وأفاد "ترامب" أنه لا يتوقع أي ركود اقتصادي في وقت قريب بل إنه يرى أن الاقتصاد الأمريكي في حال جيدة.
وعلى صعيد آخر، صرح "ترامب" بأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تجري بشكل جيد للغاية.
ويرى محللون أن هذا التقدم في المفاوضات والاتصالات المكثفة بين البلدين هي ما دعت الولايات المتحدة لتأجيل فرض رسوم جمركية على بعض السلع المستوردة من الصين حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول.
وسوف يصدر الأربعاء المقبل محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمعرفة ما دار من مناقشات بين أعضاء البنك المركزي والتي أسفرت عن قرار بخفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 255 نقطة) إلى 26140 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.4% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 8006 نقاط، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 2923 نقطة.
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