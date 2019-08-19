الاقتصاد

النحاس يرتفع قليلاً لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى في عامين

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم مع استمرار الهدوء في الأسواق العالمية وعودة المستثمرين للإقبال على المعادن النفيسة وأسواق الأسهم والابتعاد عن الملاذ الآمن.


كانت الأسواق العالمية لا سيما أصول المخاطرة قد تعرضت لمبيعات مكثفة وخسائر فادحة في الأسبوع الماضي بعد أن تزايدت إشارات الركود الاقتصادي  وانقلاب منحنى العائد على السندات.

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وساد التفاؤل الأسواق اليوم بعد أن أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس بأنه لا يتوقع تعرض الاقتصاد للركود في وقت قريب.


وجدد "ترامب" التأكيد على أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تجري بشكل جيد جدا، وربما يكون ذلك السبب في تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض السلع الصينية حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 2.6025 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.626 دولار وأقل سعر عند 2.589 دولار، وذلك بعد بلوغ أدنى مستوى في عامين في جلسة الخامس من أغسطس/آب عند 2.544 دولار.

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