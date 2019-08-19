شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت على مشارف 60$ للبرميل استنادا على آمال تحسن آفاق الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، على مشارف التداول من جديد أعلى 60$ للبرميل ، استنادا على آمال تحسن آفاق الطلب العالمي ، خاصة بعد تحرك الحكومات العالمية لتحفيز الاقتصاد فى مواجهة خطر الركود ، الإضافة إلى مخاوف تعطل إمدادات الخام من المملكة العربية السعودية.

وبحلول الساعة 13:15جرينتش ارتفع خام برنت إلى مستوي 59.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.72$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 59.62$ ،وأدنى مستوي 58.65$.

صعدت عقود "خام برنت" عند تسوية الجمعة بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بدعم انحسار مخاوف تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة.

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تعززت آمال تحسن آفاق الطلب العالمي على النفط ، خاصة بعد تحرك الحكومات العالمية فى الصين وألمانيا لتحفيز الاقتصاد فى مواجهة خطر الركود.

فى الصين كشف بنك الشعب"البنك المركزي" يوم السبت عن خفض تكاليف الاقتراض للشركات ،بهدف تنشيط الاقتصاد الذي يتأثر سلبا بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة ، وفى ألمانيا أبدت الحكومة الائتلافية استعداداتها لإنفاق حوالي 50 مليار يورو لمواجهة أي أزمة اقتصادية فى المستقبل.

تجددت مخاوف تعطل الإمدادات من المملكة العربية السعودية بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية ، خاصة بعد الهجوم بطائرة مسيرة شنته جماعة الحوثي اليمنية يوم السبت على حقل نفط فى شرق السعودية تسبب فى حريق بمصنع للغاز.