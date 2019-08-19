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شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يقفز فوق 200$ مع صعود معظم العملات الكبرى فى السوق والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين وفق الحاجز النفسي عند 200$ ، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مع صعود معظم العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين ، خاصة بعد الإعلان عن إطلاق التشغيل الرسمي لأكبر منصة رقمية للعقود الآجلة فى العالم.
فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 8.08$ بما يعادل نسبة 4.15% إلى 202.62$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 194.54$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 192.85$.
حقق الايثريوم يوم الأحد ارتفاعا بحوالي 5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر.
لكن ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم "الايثريوم" فقدت نحو 10% على مدار الأسبوع الماضي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف مستويات الطلب ،وتجدد المخاوف التنظيمية فى الولايات المتحدة أكبر سوق رقمية فى العالم.
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بنحو 7 مليار$ إلى إجمالي 279 مليار$ ، مع صعود معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.
وصعدت أسعار البتكوين بأكثر من 4% ، لتواصل مكاسبها القوية لليوم الثاني ، خاصة بعد عودة التداول أعلى مستويات 10,000$ ، بالإضافة إلى الإعلان عن انطلاق التشغيل الفعلي لأكبر بورصة رقمية للعقود الآجلة للبتكوين.
أعلنت "كيلي لويفلير" الرئيس التنفيذي لشركة Bakkt أن التشغيل الفعلي للمنصة سوف يبدأ يوم 23 أيلول/سبتمبر المقبل ، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية فى الولايات المتحدة.
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