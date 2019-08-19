شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه بفضل خطط تحفيزية عالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفضل خطط تحفيزية فى الصين وألمانيا لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر ، حسنت تلك الخطط من شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وزادت من عمليات شراء الأصول ذات العائد المرتفع.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى98.25 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.17 نقطة، وسجل أدني مستوى عند 98.13 نقطة.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنحو 0.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين 98.34 نقطة ، مع انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية وانحسار مخاوف ركود أكبر اقتصاد فى العالم.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.2% ، فى رابع مكسب أسبوعي على الخمسة أسابيع الأخيرة ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية.

Advertisements

فى الصين كشف بنك الشعب"البنك المركزي" يوم السبت عن إصلاح رئيسي فى معدل الفائدة وخفض تكاليف الاقتراض للشركات ،بهدف تنشيط الاقتصاد الذي يتأثر سلبا بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وفى ألمانيا أبدت الحكومة الائتلافية استعداداتها لإنفاق حوالي 50 مليار يورو لمواجهة أي أزمة اقتصادية فى المستقبل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم الاثنين صدور قرار الحكومة الأمريكية بشأن ما إذا كانت ستستمر فى السماح لشركة "هواوي" الصينية بشراء الإمدادات من الشركات الأمريكية.

وقالت بعض المصادر لوكالة "رويترز" إنه من المتوقع أن تقدم وزارة الخزانة الأمريكية فترة تأجيل جديدة لشركة هواوي تسمح لعملاق التكنولوجيا الصيني بشراء المنتجات و الخدمات الأمريكية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها الحاليين.