شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط لأدنى مستوى فى نحو أسبوع بفعل قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى نحو أسبوع ، بفعل قوة الدولار الأمريكي ،وانتعاش معظم أسواق الأسهم العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 1.3% حتى الساعة 12:20 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 16.90$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 17.13$،وسجلت الأعلى عند 17.15$ ، والأدنى عند 16.85$ الأدنى فى أسبوع.

فقد المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة نسبة 0.9% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع هبوط معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

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وحقق المعدن ارتفاعا بنسبة 0.8% على مدار الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب المرتفع على الأصول الاستثمارية الآمنة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الخامس على التوالي ، مقتربا من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 98.34 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الأداء فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،والتركيز على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ،وهو ما ينعكس أيضا بانتعاش معظم أسواق الأسهم العالمية.

والتحسن الحالي يعاذ إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذها بنك الشعب الصيني لتنشيط الاقتصاد ، وإبداء الحكومة الألمانية الاستعداد لتحفيز الاقتصاد فى مواجهة أي ركود محتمل ، وتكهنات أن تقدم وزارة التجارية الأمريكية فترة تأجيل جديدة لشركة "هواوي" الصينية تسمح لها بشراء الإمدادات من الشركات الأمريكية.