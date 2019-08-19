شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي استنادا على آمال التحفيز الألماني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها القوية للجلسة الثانية على التوالي بقيادة السوق الألماني ، بعدما أبدت الحكومة الائتلافية الألمانية استعدادها لتحفيز الاقتصاد ضد خطر الركود المحتمل ، يأتي هذا بالتزامن مع اتخاذ الصين إجراءات لتنشيط ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 1.2% ،فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أشهر ، بدعم انتعاشة قوية للأسهم فى ألمانيا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع صعود بأكثر من 1.5% ،بدعم آمال التحفيز فى ألمانيا أكبر مصنع للسيارات فى أوروبا ،وهدوء مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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قال وزير المالية الألماني " أولاف شولز" يوم الأحد إن بلاده تتمتع بالقوة المالية لتخفيف أي أزمة اقتصادية مستقبلية ،وأن الأزمة المالية العالمي فى عامي 2008 و2009 كلفت برلين حوالي 50 مليار يورو"55 مليار دولار أمريكي" ،والحكومة على استعداد لإنفاق مبلغ مماثل لمواجهة أي أزمة اقتصادية فى المستقبل.

فى الصين كشف بنك الشعب"البنك المركزي" يوم السبت عن إصلاح رئيسي فى سعر الفائدة وخفض تكاليف الاقتراض للشركات ،بهدف تنشيط الاقتصاد الذي يتأثر سلبا بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.3% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.3% ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.5 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.2%.