شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع والأنظار على قرار الحكومة الأمريكية بشأن "هواوي" الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل الأداء القوي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،يأتي هذا فى الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين قرار الحكومة الأمريكية حول العلاقات المستقبلية مع شركة "هواوي" الصينية.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.9% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,499.11$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,512.51$،وسجلت أعلى مستوي 1,512.95$ ، وأدنى مستوي 1,497.31$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.7% ،فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع هبوط معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

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لكن على مدار الأسبوع المنقضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، والاحتمالات القوية لقيام البنوك المركزية العالمية بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة.

تداول مؤشر الدولار يوم الاثنين قرب أعلى مستوى فى أسبوعين ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي لا يصب فى صالح أسعار الذهب ، فى طريقها للتخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 1,500$ للأونصة.

يترقب المستثمرين عن كثب صدور قرار الحكومة الأمريكية فى وقت لاحق اليوم الاثنين عن العلاقات المستقبلية مع عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" ،حول ما إذا كانت سوف تسمح للشركة الصينية بالحصول على الإمدادات اللازمة من الشركات الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بمقدار 0.88 طن متري لينزل الإجمالي إلى 843.41 طن متري.