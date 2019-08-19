شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين في أوروبا تهبط لأدنى مستوى فى ثلاث سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تموز/يوليو مرتفعة 1.0 %، بأقل وتيرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.1% ،وسجلت القراءة الأولية ارتفاع بنسبة 1.1% ، وفى شهر حزيران/يونيو سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1.3%.

وباستثناء الطاقة والغذاء سجل المؤشر لنفس الشهر ارتفاعا بنسبة 0.9% ،طبقا للتوقعات ارتفاع بنسبة 0.9%،وسجلت القراءة الأولية ارتفاع بنسبة 0.9 %، وفى شهر حزيران/يونيو سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1.1% ،هذا البيان سلبي لليورو.