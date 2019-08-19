شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يقفز بأكثر من 4% بعد عودة التداول أعلى 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 4% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بعد نجاح أكبر عملة مشفرة فى العالم بالتداول مجددا أعلى الحاجز النفسي عند 10,000$ ، مع تحسن مستويات الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى سوق التشفير ، خاصة بعد الإعلان رسميا عن موعد انطلاق التشغيل الفعلي لأكبر منصة للعقود الآجلة للبتكوين.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 435$ بما يعادل نسبة 4.2% إلى 10,753$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,318$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 10,267$.

حققت أسعار البتكوين يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 9,467$ لكل وحدة بتكوين.

وفقدت أكبر عملة رقمية فى العالم"البتكوين" نسبة 10.5% على مدار الأسبوع الفائت ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع تجدد المخاوف التنظيمية فى الولايات المتحدة.

تجددت تلك المخاوف بعدما أجلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC قرارها بشأن إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF المقدمة من VanEck و Bitwise و Phoenix.

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ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بنحو 7 مليار$ إلى إجمالي 279 مليار$ ، مع صعود معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

أعلنت "كيلي لويفلير" الرئيس التنفيذي لشركة Bakkt أن التشغيل الفعلي للمنصة سوف يبدأ يوم 23 أيلول/سبتمبر المقبل ، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية فى الولايات المتحدة.

وبدأت بورصة Bakkt "أكبر منصة رقمية للعقود الآجلة للبتكوين فى العالم" عمليات التشغيل التجريبي فى 22 تموز/يوليو الماضي ،وتهدف إلى توفير الثقة التي تفتقر إليها البورصات المشفرة فى توفير الخدمات المالية للمستثمرين من المؤسسات.

وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل منصة Bakkt من قبل مشغل البورصة العالمية الكبرى فى نيويورك NYSE خلال الربع الأول من هذا العام ،لكن التأخير فى الموعد بسبب المشاورات المستمرة مع لجنة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة.

ومن المعروف سابقا إن المنصة سوف تقوم بتسوية عقودها الآجلة باستخدام عملة البتكوين الفعلية بدلا من العملات الورقية.