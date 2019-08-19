شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات التضخم الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى شراء العملات ذات العائد المرتفع ، بانتظار قرار الولايات المتحدة عن التعامل مع شركة "هواوي" الصينية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال تموز/يوليو.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.15% إلى 1.1107$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1092$،وسجل الأدنى عند 1.1087$.

فقد اليورو يوم الجمعة نسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.1066$ ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد الأوروبي والألماني خلال الربع الثالث من هذا العام.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ، انخفض اليورو بنسبة واحد بالمئة مقابل الدولار ، فى رابع خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، بعدما أدت بيانات ضعيفة فى أوروبا إلى تزايد احتمالات قيام المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة.

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تترقب معظم الأسواق المالية عن كثب صدور قرار الولايات المتحدة فى وقت لاحق اليوم الاثنين بشأن ما إذا كانت سوف تسمح لشركة "هواوي" الصينية بشراء الإمدادات من الشركات الأمريكية.

وسوف تتحسن المعنويات وشهية المخاطرة كثيرا إذا قدمت الحكومة الأمريكية بعض التنازلات لشركة هواوي ، الأمر الذي يمهد فعليا لحل النزاعات التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة والصين.

ويترقب المستثمرين أيضا بيانات هامة من أوروبا عن مستويات التضخم، مع صدور القراءة النهائية لأسعار المستهلكين خلال تموز/يوليو، ضعف البيانات يعزز كثيرا احتمالات قيام المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل.

تصدر بحلول الساعة 09:00 جرينتش القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر تموز/يوليو المتوقع ارتفاع بنسبة 1.1% من ارتفاع بنسبة 1.3% فى حزيران/يونيو ، وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.9% من ارتفاع بنسبة 1.1% الشهر السابق.