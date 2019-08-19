شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الرقمية اللايتكوين في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع اليوم الاثنين لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ أواخر نيسان/أبريل ضمن عمليات تصحيحية عقب تراجعها في الخامس من هذا الشهر من الأعلى لها منذ 12 من تموز/يوليو عند 107.14$ في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها بنحو النصف آنذاك من 25 لايتكوين ما أي يعادل 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي ما يعادل 1,200$ للكتلة الواحدة.

وفي تمام الساعة 05:59 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.38% إلى مستويات 76.49$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 76.27$، بعد أن حققت أعلى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 77.02$، بينما حققت الأدنى لها عند 75.70$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.82$ مليار.

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هذا وقد تكبدت اللايتكوين خلال الأسبوع الماضي خسائر أسبوعية فاقت 15% لتعكس ثاني خسائر أسبوعية لها على التوالي بعد أن تم خفض مكافأة التعدين عليها، الأمر الذي يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما يحد من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

كما تبلغ حالياً خسائر اللايتكوين خلال الشهر الجاري قرابة 26% مستكملة أيضا مسيرات الشهر الماضي في الخسائر وذلك بعد أن تكبدت في تموز/يوليو خسائر بواقع 19% وعكست آنذاك أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدتها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2018 عند 146$.