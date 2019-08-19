شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأدنى لها منذ مطلع هذا العام متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين التطورات من الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً.

وفي تمام الساعة 05:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 أيلول/سبتمبر "نيمكس" 0.82% لتتداول عند مستويات 55.41$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.96$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 تشرين الأول/أكتوبر 0.97% لتتداول عند 59.29$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.72$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.02% إلى مستويات 98.19 مقارنة بالافتتاحية عند 98.17.

هذا وقد تابعنا الجمعة الماضية كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي خفضت المنظمة من خلاله توقعاتها حيال نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري 2019 بواقع 40 ألف برميل يومياً إلي 1.1 مليون برميل يومياً، بينما أبقت المنظمة على توقعاتها حيال الطلب العالمي خلال العام المقبل 2020 عند 1.14 مليون برميل يومياً.

وفي نفس السياق، فقد أرجت منظمة أوبك خفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط إلى الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم وأكبر دولتان صناعيتان عالمياً، بالإضافة لكونهم أكبر مستهلكان للطاقة في العالم، وأفادت أوبك بأن الطلب العالمي على النفط سيصل خلال العام الجاري إلى 99.92 مليون برميل يومياً، وذلك قبل أن يبلغ متوسطة 101.05 مليون برميل يومياً في عام 2020.

Advertisements

بخلاف ذلكر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع الماضي أعرب وزير النفط الكويتي خالد الفاضل عن كون المخاوف حيال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي مبالغ فيها وأن تلك المخاوف تؤثر على التوقعات حيال الطلب العالمي على النفط، موضحاً أن الطلب العالمي على النفط في الوقت الراهن يعد مقبول وأنه من المفترض أن يشهد نمو خلال الأشهر المقبلة.

كما نوه وزير النفط الكويتي الفاضل آنذاك بأن بلاده خفضت إنتاجها النفطي خلال تموز/يوليو 60% أكثر من المطلوب منها وفقاً لاتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، والذي يقتدي بخفض الإنتاج النفطي لبعض الدول الأعضاء في أوبك ودول أخرى من خارج المنظمة بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2020.

ونود الإشارة، لكون تصريحات الوزير الكويتي الفاضل، جاءت في أعقاب تنامي قلق الأسواق من جراء تصاعد حدة الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكان للطاقة عالمياً وبعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية الجمعة الماضية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام خلال العام الجاري والمقبل إلى 1.1 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري 2019 وإلى 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2020.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 6 منصات إلى إجمالي 770 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 16 من هذا الشهر، لتعكس ارتفاع لأول مرة في سبعة أسابيع، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط تخطى مؤخراً إنتاج المملكة العربية السعودية وروسيا لتصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط عالمياً