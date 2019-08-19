شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في ستة أعوام مع ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 12 من نيسان/أبريل من عام 2013 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما، وذلك وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته الكشف عن محضر اجتماع الفيدرالي وانطلاق فعليات ندوة جاكسون هول والتي ستتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة القادمة.

في تمام الساعة 04:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر 0.27% لتتداول حالياً عند 1,519.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,523.00$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 98.20 مقارنة بالافتتاحية عند 98.17.

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هذا ويترقب المستثمرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع لما سيسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس حيال تنمية المجتمع في مركز يوتا لتحقيق الاستقرار في الأحياء في سولت ليك سيتي غداً الثلاثاء، ويأتي ذلك قبل ساعات الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في مع نهاية تموز/يوليو الماضي.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقروا في الاجتماع الذي عقد في 30-31 من تموز/يوليو في واشنطون خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع أفادهم حينها بأن الخفض جاء لدعم وتيرة النمو ومكافحة وهن التضخم في ظلال الحمائية التجارية.

كما تتطلع الأسواق بحلول الخميس المقبل إلى انطلاق فعليات ندوة السياسة الاقتصادية جاكسون هول في بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة إلى أكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم، ومن المرتقب أن نشهد الجمعة القادمة حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "تحديات السياسة النقدية" خلال فعليات الندوة.