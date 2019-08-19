شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر مع ارتفاع العائد على السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولي جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الاثنين وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب تراجعها الأسبوع الماضي الذي أشاع القلق حيال ركود اقتصادي محتمل يلوح في الآفاق لأكبر اقتصاد في العالم، وذلك وسط الآمال في إقدام الحكومات العالمية والمصارف المركزي على التوسع في التحفيز لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من جراء الحمائية التجارية.

هذا وقد ساهمت التقرير التي تطرقت الجمعة الماضية لكون الحكومة الألمانية على استعداد لاعتماد المزيد من التحفيز لمواجهة الركود المحتمل لأكبر اقتصاديات منطقة اليورو بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) السبت الماضي والتي ينظر إليها على أنها تخفيض لسعر الفائدة لمواجهة تباطؤ نمو أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، في تحفيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وتترقب الأسواق بحلول الخميس المقبل انطلاق فعليات ندوة السياسة الاقتصادية جاكسون هول في بنك كانساس سيتي الاحتياطي الفيدرالي والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة إلى أكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم، ومن المرتقب أن نشهد الجمعة القادمة حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحت عنوان "تحديات السياسة النقدية" خلال فعليات الندوة.

Advertisements

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.41% ليربح 6.15 نقطة ويصل إلى المستوى 1,491.44، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.52% ليربح هو الأخر 106.64 نقطة ويصل إلى المستوى 20,525.45.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.69% ليربح 25.61 نقطة ويصل إلى المستوى 3,736.15، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.69% ليربح هو الأخر 19.62 نقطة ويصل إلى المستوى 2,843.44.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 1.78% ليربح 456.99 نقطة ويصل إلى المستوى 26,191.21، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.55% ليربح هو الأخر 10.51 نقطة ويصل إلى المستوى 1,937.68.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.12% ليربح 13.01 نقطة ويصل إلى المستوى 10,668.37، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.91% ليربح هو الأخر 58.47 نقطة ويصل إلى المستوى 6,464.00.