شكرا لقرائتكم خبر عن برايم تعلن انتهاء الفحص النافى للجهالة للاستحواذ على فاورس للسمسرة والترويج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن الانتهاء من عملية الفحص النافى للجهالة لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية بهدف الاستحواذ على نسبة 100% من نسبة مساهمة الأخيرة فى كل من شركتى فاروس لتداول الأوراق المالية، فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب.

وأضافت برايم، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، أنه جارى مناقشة نتائج الفحص النافى للجهالة، تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائى على عملية الاستحواذ بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية.

Advertisements

وكان مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وافق على تقديم عرض الاستحواذ إلى شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، لشراء نسبة 100% من مساهمتها فى كل من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، شركة فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، وكذلك نشاط أمناء الحفظ، بعد اتمام الفحص النافى للجهالة، وكذلك الاتفاقية النهائية للاستحواذ.

وفوض المجلس، بحسب بيان سابق للبورصة، رئيس الشركة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وبما فيها الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.