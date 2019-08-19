شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر التشكيل الكامل لهيئة مكتب اتحاد الغرف التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة الفوز برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 4 سنوات بالدورة 2019-2023 وفق ما تم إعلانه عقب انتهاء إجراءات انتخاب رئيس الاتحاد بحضور 35 شخصا لهم حق التصويت.

ونجح حسن جعفر رئيس غرفة بني سويف التجارية فى الحصول على 18 صوتا مقابل 17 صوتا لأسامة سلطان رئيس غرفة الشرقية، ليحسم رئيس غرفة بنى سويف منصب سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، وفق الانتخابات التى تجرى الآن بمقر الاتحاد العام للغرف بوسط القاهرة.

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كما نجح محمد عبد الفتاح المصري فى الفوز بمنصب نائب أول رئيس اتحاد الغرف، وهو أحد المعينين بمعرفة وزير الصناعة والتجارة، وفاز عادل ناصر رئيس الجيزة التجارية بمنصب نائب ثانى.

فى سياق متصل فاز محمد عطية الفيومى بمنصب أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية بعد حصوله على 18 صوتاً، فيما جاء محمد أبو القاسم ويشغل منصب رئيس غرفة أسوان فى منصب أمين مساعد.