شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.45% بختام تعاملات الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.45% رابحا 38.38 نقطة ليغلق عند مستوى 8565.79 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.99% خاسرا 118.84 نقطة ليغلق عند مستوى 3859.59 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 118.6 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 107 شركة، فيما تراجعت 66 شركة. Advertisements وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.73%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.25%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.10%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.02%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.51%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%. وجاء سهم "أميانتيت" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.32%، ثم المصافى بنسبة 4.24%، ثم عطاء بنسبة 4.04%، فيما تصدر سهم "اليمامة للحديد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.44% ثم مجموعة السريع بنسبة 2.31%، ثم المجموعة السعودية بنسبة 2.25%.

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