أسوشيتدبرس: اقتصاديون يتوقعون ركودا بالولايات المتحدة فى العامين المقبلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن عدد من خبراء الاقتصاد فى الولايات المتحدة لديهم مخاوف كبيرة بشأن مخاطر السياسات الاقتصادية التى يتبناها الرئيس دونالد ترامب حتى أنهم يتوقعون ركودا فى الولايات المتحدة بنهاية عام 2021. وقال 34% من خبراء الاقتصاد الذين تم استطلاع آرائهم من قبل الاتحاد الوطنى لاقتصادات الأعمال، فى تقرير صدر اليوم الاثنين، إنهم يعتقدون أن التباطؤ الاقتصادى سيتحول إلى ركود فى 2021، ويمثل هذا زيادة عن نسبة 25% فى استطلاع أجرى فى فبراير الماضى. وقال 2% فقط من المشاركين فى الاستطلاع إنهم يتوقعون ركودا يبدأ هذا العام، بينما قال 38% أنه سيحدث فى عام 2020. Advertisements وسبق أن أعرب خبراء الاقتصاد عن مخاوفهم من أن التعريفة الجمركية التى يفرضها ترامب وزيادة العجز فى الميزانية قد يؤدى فى نهاية المطاف إلى وهن الاقتصاد. وكانت إدارة ترامب قد فرضت تعريفة جمركية على البضائع القادمة من عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، من الصين وأوروبا والمكسيك وكندا. ويقول المسئولون إن التعريفة،وهى ضرائب تفرض على الواردات تساعد الإدارة فى الحصول على شروط تفضيلية أكثر فيما يتعلق بالتجارة، إلا أن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة يردون بفرض تعريفة على البضائع الأمريكية.

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